The Witcher 4 Polaris: cosa sappiamo sull'inizio della nuova saga di CD Projekt?

The Witcher Polaris è il nome in codice del prossimo gioco della saga di CD Projekt RED, ma cosa sappiamo al momento su questo progetto? In attesa di vedere un teaser o un primo trailer, ricapitoliamo tutte le informazioni note su The Witcher 4.

Lo scorso anno abbiamo intervistato Sebastian Kalemba, Game Director di The Witcher Polaris, ma nel frattempo sono emersi nuovi dettagli sul progetto di CD Projekt RED. Ecco cosa sappiamo sul prossimo gioco della serie The Witcher.

The Witcher Polaris è un seguito di The Witcher 3?

No, Polaris non sarà un seguito di The Witcher 3 Wild Hunt e anzi, il gioco darà il via ad una nuova saga di The Witcher, come più volte chiarito da CD Projekt RED. Lo studio polacco continuerà a creare giochi basati su The Witcher ma con Wild Hunt si è concluso un primo ciclo, che continuerà ora con nuove avventure.

Chi sarà il protagonista di The Witcher 4: Ciri o Geralt?

In base a quanto detto poco sopra, sono in molti a chiedersi se Geralt di Rivia sarà ancora protagonista della saga di The Witcher. In realtà secondo alcune teoria, Ciri sarà la star di The Witcher Polaris ma si tratta appunto solamente di una teoria speculativa e niente di più. E' pur vero che nei romanzi di The Witcher, Ciri può viaggiare tra mondi e dimensioni e già nello stesso The Witcher 3 il personaggio occupa un ruolo importante nella trama... passaggio di testimone in vista? E' presto per dirlo ma ovviamente sono in molti a sperare che Geralt possa fare comunque la sua comparsa come personaggio giocabile o magari anche solo nel ruolo di "consigliere".

Quando esce The Witcher 4 e su quali console?

Oltre 400 sviluppatori sono al lavoro su The Witcher Polaris, la produzione dovrebbe entrare presto a pieno regime ma quando esce The Witcher 4? Secondo un analista di JP Morgan il gioco arriverà nel corso del 2026 mentre nel 2027 sarà la volta di Sirius, lo spin-off di The Witcher in sviluppo negli studi di The Molasses Flood. CD Projekt tuttavia non vuole parlare di date, almeno in questo momento si tratta di un discorso prematuro, non ci sono ancora margini per poter comunicare la finestra di lancio al pubblico.

The Witcher Polaris: come sarà il gameplay?

Una cosa è certa: The Witcher Polaris non sarà un reskin di The Witcher 3, come confermato da Michał Nowakowski, Co-CEO di CD Projekt: "stiamo cercando di esplorare nuovi campi, fare qualcosa che non abbiamo fatto prima e immagino che quello che sto dicendo sia che non dovreste aspettarvi un reskin di The Witcher 3 Wild Hunt. Certamente stiamo costruendo sulle fondamenta di quello che è venuto prima ma aggiungeremo nuovi elementi e nuove meccaniche che non avete mai visto nei nostri giochi."

