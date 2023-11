The Witcher 4 Polaris: forte crescita di investimenti e personale, conferma CD Projekt

Al grande numero di sviluppatori di The Witcher 4 confermato nei mesi scorsi da CD Projekt RED vanno ad aggiungersi i forti investimenti (sia economici che di personale) sostenuti dalla software house polacca negli ultimi mesi.

Nell'ultimo report trimestrale di CDPR, la casa di sviluppo che concorre con Cyberpunk 2077 Phantom Liberty in diverse categorie in nomination ai The Game Awards 2023 spiega infatti di aver aumentato in maniera sensibile l'organico e gli investimenti sostenuti per concretizzare la visione creativa di Polaris, il kolossal ruolistico che darà inizio alla Nuova Saga di The Witcher.

La sintesi delle dichiarazioni condivise da CD Projekt RED ai propri investitori e azionisti è rappresentata dall'infografica esplicativa che delinea il 'flusso di personale' impegnato nei diversi videogiochi in sviluppo. Osservando l'istogramma realizzato da CDPR si nota come da dicembre 2022 a ottobre 2023 la compagnia abbia dirottato un numero sempre maggiore di designer, programmatori e autori nel team incaricato di dare forma a The Witcher Polaris.

L'infografica suggerisce inoltre un importante 'travaso di personale' che dovrebbe avvenire a breve (o magari si sta già verificando) tra il team di sviluppo di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty e le divisioni interne di CD Projekt RED impegnate nella realizzazione del prossimo capitolo maggiore di The Witcher e altri titoli. Mentre aspettiamo ulteriori aggiornamenti da CDPR, vi lasciamo in compagnia del nostro approfondimento su The Witcher 4 e cosa vogliamo dalla Nuova Saga su Unreal Engine 5.