The Witcher 4 sarà un prequel con Ciri protagonista? Rumor o pesce d'aprile in ritardo?

La testata GamePressure rivela alcuni dettagli sul prossimo episodio di The Witcher, secondo quanto riportato The Witcher 4 (titolo provvisorio) sarà un prequel della saga di Geralt e vedrà Ciri come protagonista. Qualcosa però non è troppo chiaro.

GamePressure afferma di aver ricevuto l'informazione da una fonte molto vicina a CD Projekt RED, tuttavia come anticipato ci sono molti particolari che non tornano. La notizia sul sito di GP è datata primo aprile anche se emersa solamente in queste ore, ripresa dai canali social di diverse testare russe e polacche ma con scarsa audience tra le testate internazionali.

Potrebbe trattarsi di un pesce d'aprile scoppiato in ritardo? Difficile dirlo, in passato il sito GamePressure ha ricevuto alcune anteprime esclusive proprio da CD Projekt RED ma non sembra essere questo il caso e quanto riportato deve essere considerato un rumor non ufficiale.

Certamente un nuovo The Witcher si farà e secondo alcuni report provenienti da Eurogamer Polonia no non sarà un sequel diretto di The Witcher 3 Wild Hunt. CD Projekt è ora impegnata nello sviluppo di Cyberpunk 2077 e i lavori su The Witcher 4 entreranno nel vivo solamente dopo che Cyberpunk vedrà la luce, c'è ancora tempo quindi per cercare di capire bene la situazione.