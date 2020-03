The Witcher 4: i rapporti tra CD Projekt e Andrzej Sapkowski sono migliorati

Dopo anni di rapporti burrascosi a causa della cessione dei diritti di The Witcher a CD Projekt, lo scrittore polacco Andrzej Sapkowski sembra aver riaperto il dialogo con lo studio di sviluppo, almeno secondo quanto riportato da Eurogamer Polonia.

La storia è nota, nel 2005 Andrzej Sapkowski aveva venduto i diritti dei suoi romanzi (The Witcher, appunto) a CD Projekt RED per la produzione di un videogioco, sembra però che l'accordo non valesse per ulteriori sequel o per altri progetti e per questo Sapkowski ha vinto una causa legale ottenendo un cospicuo risarcimento economico. Dopo anni passati in aperta lotta, le due parti sono ora in buoni rapporti come confermato da Adam Kiciński, Presidente e CEO del gruppo CD Projekt.

Non è chiaro se lo scrittore prenderà parte allo sviluppo di The Witcher 4 o se contribuirà in qualche modo a questo nuovo gioco in qualità di supervisore o in altri ruolo, Kiciński ha però voluto ribadire come "i rapporti con Andrzej Sapkowski siano attualmente solidi, decisamente cambiati rispetto al passato" a testimonianza di come una collaborazione non sia da escludere a priori.

La serie The Witcher sta godendo di un momento estremamente fortunato grazie al successo della serie Netflix che ha spinto il franchise verso nuove vette, ampliando notevolmente il pubblico interessato alla saga.