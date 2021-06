The Witcher 4 è già in sviluppo? CD Projekt assume talenti per sviluppare un nuovo titolo

Mentre lo sviluppo di Cyberpunk 2077 prosegue con espansioni, update nextgen e DLC in arrivo nei prossimi mesi, i vertici di CD Projekt RED confermano la propria intenzione di lavorare in parallelo su più giochi tripla A lanciando una nuova campagna di assunzioni per un progetto misterioso: si tratta di The Witcher 4?

Sulle pagine di GameJobs.com è infatti apparso un nuovo annuncio di lavoro pubblicato da CD Projekt RED: la software house polacca afferma di essere alla ricerca di un Game Designer di talento, un "appassionato che si unisca al nostro team centrale di Varsavia per lavorare sui migliori GDR tripla A multipiattaforma".

Il profilo del candidato ideale, sottolinea CD Projekt nella scheda che accompagna l'annuncio di lavoro, è quello di uno sviluppatore con una "grande esperienza nella realizzazione di videogiochi narrativi, multiplayer e/o sparatutto, capace di contribuire attivamente alla realizzazione di un titolo dalla fase di prototipo allo sviluppo attivo".

Considerando le difficoltà incontrate con Cyberpunk 2077 e l'enorme interesse della community per la proprietà intellettuale di The Witcher, l'ipotesi dello sviluppo già avviato di The Witcher 4 (o comunque di un titolo che sappia proseguire l'esperienza narrativa e ludica di Wild Hunt) sembra essere la più probabile, e questo a prescindere dall'indicazione generica dell'annuncio di lavoro sull'esperienza maturata in progetti ad alto budget di genere sparatutto.