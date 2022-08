The Witcher 4 in Uneal Engine 5 protagonista di un vido concept in 4K

Di The Witcher 4 sappiamo ad oggi molto poco, se non che sarà sviluppato in Unreal Engine 5 e a tal proposito lo YouTuber Enfant Terrible ci propone un video concept fan made che immagina il nuovo The Witcher in UE5.

Chiaramente si tratta di un video concept frutto di pura fantasia, l'autore ha utilizzato alcuni scorci iconici di The Witcher ricreando anche alcuni personaggi come Geralt e Ciri sfruttando le potenzialità del nuovo motore di Epic Games, ribadiamo però come si tratti di un semplice esercizio di stile in alcun modo legato all'effettivo lavoro di CD Projekt RED.

Il nuovo gioco dello studio polacco sembra ancora lontano e il team ha più volte ribadito che l'Unreal Engine 5 renderà lo sviluppo di The Witcher 4 più semplice ma non più veloce, con la compagnia che si prenderà dunque tutto il tempo necessario per rifinire al meglio ogni aspetto del progetto.

Al momento CD Projekt RED è impegnata anche su altri fronti tra cui il supporto a Cyberpunk 2077 e la prima espansione di Cyberpunk 2077 in arrivo nel 2023, inoltre è in sviluppo anche l'aggiornamento next-gen di The Witcher 3 Wild Hunt per PS5 e Xbox Series X/S, ancora privo però di una data di uscita.