The Witcher 4 vedrà Ciri come protagonista? Ne parla CD Projekt RED

Le prime conferme sullo sviluppo di un The Witcher 4 dal titolo ancora provvisorio e dall'identità attualmente sconosciuta hanno prevedibilmente scatenato la community di appassionati.

Molti, in particolare, si sono chiesti se la prossima avventura videoludica calata nell'universo narrativo ideato da Sapkowski potrà vedere Geralt di Rivia sostituito dalla carismatica Ciri, pronta a prendere su di sé il carico del ruolo di protagonista. Un'eventualità che ha incuriosito anche Kirk McKeand, della redazione di VG24/7.com. Quest'ultimo ha dunque interrogato in merito Jakub Szamalek, writer presso CD Projekt RED, durante una recente sessione di Q&A.

Alla domanda "Avete mai considerato di continuare la serie di The Witcher con Ciri come protagonista?", la risposta offerta dallo sceneggiatore è stata quantomai intrigante. "Domanda interessante - ha esordito Szamalek - Vorresti giocare ad un titolo con Ciri come protagonista?". Proseguendo la discussione, l'autore ha affermato che, in effetti, uno dei suoi rimpianti legati allo sviluppo di The Witcher 3 è stato proprio quello di non aver potuto approfondire quanto desiderato il passato della ragazza, definita come un "personaggio incredibilmente ricco e sfaccettato". Ovviamente, ricorda Szamalek, tale scelta è stata vincolata anche al tessuto narrativo del gioco, che vede Ciri assente dallo schermo per un lungo periodo, eppure, afferma, "forse è qualcosa su quale potremo tornare in futuro".



Cosa ne pensate, vi piacerebbe vedere Ciri occupare un ruolo da protagonista nella saga, magari con un prequel? Per ora, ad ogni modo, sembra che l'attesa per saperne di più sarà ancora lunga, con CD Projekt RED concentrata sullo sviluppo di Cyberpunk 2077.