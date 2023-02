The Witcher: Andrasta elegante in questo cosplay di Triss Merigold con l'abito scollato

The Witcher 3: Wild Hunt è uno dei giochi di ruolo più amati degli ultimi anni. Il gioco ha portato alla conclusione della prima saga dei libri e dei giochi di The Witcher. Con una narrazione coinvolgente e una grafica spettacolare, ha portato i giocatori in un viaggio attraverso le terre che fanno da cornice al mondo creato da Andrzej Sapkowski.

Il gioco ha visto il protagonista Geralt di Rivia incontrare e interagire con molti personaggi memorabili, ma la carriera dello strigo adesso è finita, tuttavia ciò non implica la conclusoine della saga. Il successo di The Witcher 3 ha portato allo sviluppo di un altro gioco di ruolo ambientato nello stesso universo, The Witcher: Polaris. Questo gioco sarà un sequel ed è attualmente in produzione da parte di CD Projekt Red, e seguirà le avventure di un altro strigo, ancora non conosciuto, sempre nel Continente.

Di persone, durante il suo cammino, Geralt ne ha incontrate tante, alcune delle quali sono diventate validi alleati e amici. Uno dei personaggi più amati e iconici di The Witcher è Triss Merigold. È una potente strega, nonché una fedele amica e alleata dello strigo. Triss è apparsa in tutti i giochi della serie di The Witcher, così come nella serie Netflix. È amata dai fan per la sua intelligenza, il suo coraggio e la sua bellezza.

Tornerà in futuro nella nuova saga? Non si sa ancora bene cosa ci sarà in serbo per il personaggio, ma ciò che è certo è che è ancora molto presente in rete. Andrasta lo dimostra con questo cosplay di Triss Merigold in abito verde scollato, una delle versioni della maga di Maribor più amate dai fan.