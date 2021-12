The Witcher: in che anno sono ambientati i videogiochi dello Strigo?

La trilogia videoludica di The Witcher deve gran parte del suo successo non solo alla qualità della scrittura della storia e dei personaggi, ma anche alla cura dimostrata nella creazione dell'universo narrativo della serie e relativi mondi.

Per rimanere fedeli alla narrativa raccontata nei libri di Andrzej Sapkowski, CD Projekt RED ha seguito il sistema di datazione fittizio utilizzato dallo stesso scrittore all’interno delle sue opere, potendo così definire con maggiore precisione le distanze temporali tra gli eventi chiave che si verificano nell’universo di The Witcher. Di conseguenza, ciascuno dei tre giochi racconta storie che hanno un inizio e una fine ben definiti, aiutando i giocatori a ricostruire la linea temporale della serie.

In particolare, il primo capitolo di The Witcher è ambientato nell'anno 1273 (nonostante il prologo del gioco riporti erroneamente la data del 1270), circa 5 anni dopo il termine della Guerra dei Regni Settentrionali contro l’impero di Nilfgaard. Gli eventi narrati in The Witcher 2 Assassins of Kings partono circa un mese dopo la fine del gioco precedente, ed è quindi plausibile pensare che sia ancora ambientato nell’anno 1273. The Witcher 3 è infine ambientato circa 6 mesi dopo la fine del secondo capitolo e vede Geralt impegnato nella difficile ricerca di Ciri, mentre imperversa una terza devastante guerra tra l’impero di Nilfgaard e i Regni Settentrionali del continente.

