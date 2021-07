The Witcher: una grande appassionata della serie vince l'oro alle Olimpiadi 2020

I videogiochi stanno rivestendo un ruolo di protagonisti nel corso delle Olimpiadi attualmente in corso: come sappiamo Tokyo 2020 si è aperta con le OST di Final Fantasy e Dragon Quest, oltre a musiche di tanti altri giochi iconici. E persino alcuni atleti stanno dimostrando il loro interesse per il mondo videoludico durante le competizioni.

Vitalina Batsarashkina è da sempre una grandissima fan di The Witcher: l'atleta russa aveva già dimostrato il suo amore per la serie di CD Projekt RED sfoggiando diversi gadget a tema durante le Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016, dove ha vinto la medaglia d'argento nel tiro a segno con pistola ad aria da 10 metri. All'epoca la giovane aveva ottenuto una medaglia d'argento. Batsarashkina è però andata ancora oltre nel corso delle Olimpiadi 2020, ottenendo questa volta l'ambita medaglia d'oro. E anche stavolta si è presentata evidenziando la sua fede in The Witcher sfoggiando il medaglione di Geralt attorno al collo.

Quello di Batsarashkina è primo oro per gli atleti del Comitato Olimpico Russo, che tecnicamente non stanno rappresentando la Russia a causa della squalifica per doping in corso dal 17 dicembre 2020 e fino al 17 dicembre 2022. Per questo motivo il Comitato non può sfoggiare la propria bandiera o suonare il proprio inno. Tornando invece all'ambito videoludico, con la nostra recensione di The Witcher Monster Slayer vi ricordiamo che il titolo in realtà per sistemi mobile incentrato sulla serie è disponibile gratis dallo scorso 21 luglio.