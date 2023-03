The Witcher, aspettando Polaris: l'Unreal Engine 5 favorirà lo sviluppo della trilogia

La finestra di lancio di The Witcher 4 non è ancora nota, ma i lavori di sviluppo presso gli studi di CD Projekt procedono a pieno ritmo, sotto la supervisione del CEO Adam Kiciński.

In questa fase, la software house sta ancora prendendo familiarità con il funzionamento dell'Unreal Engine 5, motore che animerà la prossima saga a tema Strigo. La semplice adozione dell'engine di Epic Games, riferisce il dirigente, non sta accelerando lo sviluppo del futuro The Witcher 4, ma Kicinski è certo che questa fase di studio avrà importanti effetti sui tempi di realizzazione della nuova trilogia videoludica.

Proprio questa considerazione, ha spiegato il CEO, è stata alla base della decisione di CD Projekt RED di salire a bordo dell'ecosistema Unreal Engine 5. Non a caso, ha ribadito Kicinski, la software house polacca si è detta certa di poter portare sul mercato videoludico l'intera nuova trilogia di The Witcher nell'arco di soli sei anni. Mentre parte del team prepara materiale che tornerà utile nell'intero processo produttivo, altri esperti di CD Projekt sono in diretto contatto con Epic Games, con l'obiettivo di sfruttare la meglio l'UE5 per dar vita al Action GDR open world.



Al momento conosciuto come Polaris, The Witcher 4 è ancora un mistero, sia in termini di protagonista sia sul fronte dell'ambientazione.