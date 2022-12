The Witcher: gli auguri di un felice anno nuovo in un cosplay di Triss

L'aggiornamento next-gen è finalmente arrivato su The Witcher 3 e i giocatori si sono potuti immergere in una versione ancora più realistica del fantastico universo narrativo creato dall'autore polacco Andrzej Sapkowski.

Negli ultimi mesi l'ultimo capitolo della saga di Geralt di Rivia è tornato alla ribalta grazie all'approdo su console di nuova generazione. Mentre Digital Foundry decreta se The Witcher 3 gira meglio su PlayStation 5 o Xbox Series X, i giocatori si godono la meravigliosa avventura sviluppata da CD Projekt RED.

Al fianco dello Strigo Geralt nel suo viaggio tra i Regni Settentrionali e Nilfgaard ritroviamo Triss Merigold di Maribor. Abile guaritrice ed esperta nella creazione di pozioni magiche, è anche conosciuta con il soprannome di "la Quattordicesima del Colle" poiché si credeva fosse morta in seguito alla Battaglia di Colle Sodden.

A ogni modo, in questo cosplay di Triss da The Witcher 3 la maga augura un buon anno nuovo a tutta la community di appassionati. Con i capelli rosso acceso innevati e le guance con le lentiggini più rosse che mai, trova tepore con una buona cioccolata calda tra le mani. Ad aver realizzato questa magnifica interpretazione perfetta per inaugurare il 2023 è stata la cosplayer vick_torie attraverso la sua pagina Reddit.