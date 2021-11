The Witcher: le avventure di Geralt di Rivia nel riassunto della storia

Mentre CD Projekt si prepara a sviluppare il nuovo gioco tripla A di The Witcher, nella cornice dell'Everyeye Expo riassumiamo tutta la trama dei tre giochi che compongono la saga e del suo iconico personaggio Geralt di Rivia, dal primo capitolo fino a Wild Hunt, escluse le espansioni.

La trasposizione videoludica delle avventure fantasy scritte dall'autore polacco Andrzej Sapkowski tra il 1990 e il 2013 hanno segnato l'industria dell'intrattenimento digitale e dato inizio ad una delle esperienze ruolistiche più appassionanti, immersive e mature degli ultimi quindici anni.

Partendo dal ciclo di Sapkowski con due raccolte di racconti e sei romanzi, le fucine digitali di CD Projekt RED hanno ampliato a dismisura la base di fan e dato modo a milioni di giocatori di indossare i panni dello Strigo per andare a caccia di abomini. E che dire allora dell'incredibile cast di personaggi secondari come Triss Merigold, Yennefer e Dandelion?

L'approdo sul piccolo schermo con la serie Netflix di The Witcher ha contribuito a trasformare il franchise in un blockbuster di caratura internazionale, da qui la necessità di riavvolgere idealmente il nastro dei ricordi per rivivere gli eventi più dirimenti dell'IP. Per un approfondimento ulteriore, oltre al video che trovate in cima alla notizia vi invitiamo a leggere il nostro speciale a firma di Marco Mottura sulla storia di The Witcher e delle avventure di Geralt.