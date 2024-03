The Witcher, a caccia di mostri in un originale cosplay di Cirilla, la leoncina di Cintra

Dai libri ai videogiochi, passando per fumetti e poi anche sul piccolo schermo, The Witcher è un fenomeno mediatico affermato. Il fantasy di Andrzej Sapkowski ha conquistato il pubblico e ogni media, ma il futuro è incerto. Scopriamo quello che verrà attraverso la bellissima interpretazione condivisa dalla celebre cosplayer Natalie Narga.

La produzione più vicina è quella televisiva di Netflix. La quarta stagione di The Witcher è vicina all'avvio delle riprese, ma ci sono diversi dubbi. Le prossime puntate della serie saranno le prime senza Herny Cavill. Il difficile ruolo di Geralt di Rivia è stato affidato a Liam Hemsworth, attore della serie Hunger Games. Il pubblico riuscirà a prendere a cuore il personaggio, dopo essersi affezionato alla figura dell'ex Superman?

Quest'anno comincerà anche la produzione di The Witcher Polaris, il prossimo capitolo della serie videoludica. Anche in questo caso la figura di Geralt subirà uno stravolgimento. La storia dello strigo, protagonista della trilogia uscita tra il 2007 e il 2015, è giunta alla conclusione, per cui dovrà mettersi da parte in favore di un nuovo personaggio principale. Di chi potrà trattarsi?

In attesa anche dell'open world The Witcher Sirius, il pubblico si augura che a prendere il rulo di protagonista possa essere Cirilla Fiona Elen Riannon, la principessa di Cintra. In questo cosplay di Ciri da The Witcher ritroviamo la leoncina immersa nell'esplorazione delle terre meravigliose del mondo creato dall'autore Sapkowski e perfezionato da CD Projekt RED.