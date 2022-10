The Witcher Canis Majoris, primi dettagli: girerà su Unreal Engine 5 come Polaris

Nella ricca giornata di CD Projekt con gli annunci sul futuro di The Witcher e Cyberpunk c'è spazio anche per Canis Majoris, un nuovo videogioco legato alla serie di The Witcher ma non agli eventi che si dipaneranno nella trilogia della Nuova Saga inaugurata da Polaris.

I vertici del publisher e sviluppatore polacco riferiscono che Canis Majoris sarà "una produzione The Witcher a tutti gli effetti", pur essendo sganciata dai capitoli principali. Lo sviluppo del progetto, non a caso, sarà affidato a un team esterno (il cui nome non è stato ancora svelato) composto da designer, autori e programmatori che hanno già lavorato in passato ai videogiochi della serie con protagonista Geralt di Rivia.

CDPR sottolinea che The Witcher Canis Majoris sarà "il primo prodotto di questo tipo ad essere sviluppato al di fuori del Gruppo CD Projekt. Tuttavia, ciò non significa che sarà un progetto qualitativamente non al pari delle nostre produzioni interne. Dal punto di vista tecnologico precisiamo che Canis Majoris sarà basato su Unreal Engine 5 e utilizzerà il medesimo set di strumenti che è stato creato per Polaris (il primo capitolo della Nuova Saga di The Witcher, ndr). Presto condivideremo ulteriori dettagli".

Sempre nella cornice dell'ultima infornata di annunci di CD Projekt, l'azienda polacca ha svelato ufficialmente Cyberpunk Orion, il prossimo capitolo della serie sci-fi a tinte open world di cui fa parte Cyberpunk 2077.