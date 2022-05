The Witcher 4, CD Projekt conferma: la Nuova Saga entra in pre-produzione

Nel presentare l'ultimo report sui risultati finanziari di CD Projekt, i rappresentanti della software house polacca confermano di aver già avviato lo sviluppo della Nuova Saga di The Witcher su Unreal Engine 5: il prossimo capitolo dell'iconica serie ruolistica è entrato ufficialmente in fase di pre-produzione.

A ribadirlo è lo stesso esponente di CD Projekt RED Piotr Nielubowicz nel video confezionato dalla compagnia europea per rendere conto ai propri azionisti dei risultati ottenuti dagli autori di The Witcher e Cyberpunk 2077 nel corso della prima metà del 2022.

Anche il CEO di CD Projekt, Adam Kicinski, conferma l'inizio dei lavori su The Witcher 4 (nome provvisorio) e sottolinea come lui e il suo team siano "molto ansiosi di rivistare e tornare nell'universo che ha contribuito così tanto a plasmare la nostra storia. Abbiamo recentemente concluso la fase di ricerca per la pre-produzione del primo videogioco della Nuova Saga di The Witcher, il che significa che d'ora in poi ulteriori spese di sviluppo da sostenere saranno capitalizzate a bilancio".

A partire dal prossimo report finanziario di CD Projekt, quindi, conosceremo la reale entità degli investimenti compiuti dall'azienda polacca per dare forma al prossimo, attesissimo capitolo della saga ruolistica di The Witcher. Nel frattempo, ricordiamo ai fan dello Strigo che CD Projekt ha fissato la nuova finestra di lancio dell'update nextgen di The Witcher 3 per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, indicandola per il quarto trimestre del 2022.