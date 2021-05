The Witcher: CD Projekt stila la lista delle Mod più importanti della trilogia di Geralt

Dopo aver assistito all'eccezionale successo della campagna Kickstarter di The Witcher Old World, il team di CD Projekt rinsalda il proprio rapporto con in fan dello Strigo elencando le dieci mod più importanti di The Witcher 3 Wild Hunt e dei precedenti due capitoli dell'epopea ruolistica di Geralt di Rivia.

In omaggio agli utenti che animano la scena dei modder del primo The Witcher, di Assassins of Kings e di Wild Hunt, la software house polacca ha così selezionato dieci progetti in rappresentanza del lavoro svolto dagli appassionati:

The Witcher Overhaul Project - Un pacchetto di texture ad altissima risoluzione e di effetti sonori inediti per il primo The Witcher

- Un pacchetto di texture ad altissima risoluzione e di effetti sonori inediti per il primo The Witcher Rise of the White Wolf Enhanced Edition - Un'espansione fan made per il primo The Witcher che ridisegna l'interfaccia, applica delle texture più definite ai personaggi, porta in dote nuove armature per lo Strigo e aggiunge delle cutscene inedite con Dandelion

- Un'espansione fan made per il primo The Witcher che ridisegna l'interfaccia, applica delle texture più definite ai personaggi, porta in dote nuove armature per lo Strigo e aggiunge delle cutscene inedite con Dandelion Masquerade - Una campagna parallela alla storia del primo The Witcher che introduce delle missioni in stile "detective noir"

- Una campagna parallela alla storia del primo The Witcher che introduce delle missioni in stile "detective noir" Better Texture Environment - Un pacchetto grafico che stravolge tutte le texture ambientali di The Witcher 2 Assassins of Kings

- Un pacchetto grafico che stravolge tutte le texture ambientali di The Witcher 2 Assassins of Kings Lykaon - Una mod che aggiunge una campagna parallela a The Witcher 2 dalla longevità di diverse ore. Creata da Philipp Weber, attuale Acting Lead Quest Designer di CD Projekt, l'avventura ha fatto da apripista per le missioni di Blood and Wine di The Witcher 3

- Una mod che aggiunge una campagna parallela a The Witcher 2 dalla longevità di diverse ore. Creata da Philipp Weber, attuale Acting Lead Quest Designer di CD Projekt, l'avventura ha fatto da apripista per le missioni di Blood and Wine di The Witcher 3 Farewell of the White Wolf - L'epilogo fan made della serie dello Strigo, realizzato con l'engine di The Witcher 2 e dedicato all'ipotetica storia del matrimonio di Geralt e Yennefer

- L'epilogo fan made della serie dello Strigo, realizzato con l'engine di The Witcher 2 e dedicato all'ipotetica storia del matrimonio di Geralt e Yennefer High Quality Faces - Una mod grafica che migliora il viso di tutti i personaggi principali di The Witcher 3

- Una mod grafica che migliora il viso di tutti i personaggi principali di The Witcher 3 Beautiful Grass - Un pacchetto che cambia l'aspetto di tutte le texture ambientali e dell'erba delle aree di The Witcher 3 di White Orchard, Velen, Skellige e Kaer Mohren

- Un pacchetto che cambia l'aspetto di tutte le texture ambientali e dell'erba delle aree di The Witcher 3 di White Orchard, Velen, Skellige e Kaer Mohren Phoenix Lighting Mod - Un tool che permette ai giocatori di modificare i parametri dell'illuminazione di The Witcher 3

- Un tool che permette ai giocatori di modificare i parametri dell'illuminazione di The Witcher 3 The Witcher 3 HD Reworked Project - Un enorme pacchetto aggiuntivo che sostituisce i modelli poligonali e le texture con delle versioni inedite ma dallo stile analogo a quello originario

In calce e in cima alla notizia trovate alcuni video esplicativi sulle mod selezionate da CD Projekt. A proposito, avete già visto gli artwork celebrativi per i dieci anni di The Witcher 2?