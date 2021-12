The Witcher: Ciri invernale in questo cosplay magnifico della russa Mira Ladovira

CD Projekt Red al momento è alle prese con Cyberpunk 2077, il problematico videogioco che nello scorso anno è stato al centro di polemiche e controversie. Il lavoro su quel progetto non è ancora concluso tra fix e patch, ma lo studio non ha dimenticato di dover pubblicare l'update next gen di The Witcher 3.

Wild Hunt è senza dubbio il capolavoro videoludico che ha portato nell'olimpo CD Projekt Red, permettendo allo studio di potersi evolvere e lanciare su altri progetti di grandissima portata, come il suddetto Cyberpunk 2077. I personaggi di The Witcher 3 sono ancora freschi nella mente del pubblico, con tanti che lo rigiocano anche a distanza di anni, senza contare chi vuole farlo in versione next gen sulle nuove console di Sony e Microsoft.

La lunga saga di Geralt di Rivia, a meno di un The Witcher 4 con lui protagonista, potrebbe essersi conclusa nell'ambito videoludico, in attesa che si sviluppi invece la parte seriale con il prodotto di Netflix. Lo strigo ha incontrato tanti personaggi, uno dei quali potrebbe anche prendere il suo posto. Si parla spesso infatti di Ciri come protagonista di un eventuale The Witcher 4, essendo ormai cresciuta e in grado di combattere.

Il pubblico che adora Ciri è abbastanza vasto e per questo la cosplayer russa Mira Ladovira ne ha vestito più volte i panni. Stavolta però si dedica a una versione invernale di Ciri in questo cosplay dove approfitta del freddo e della neve russa. Cosa ne pensate di questa versione dell'allieva di Geralt?