The Witcher: sarà Ciri la protagonista della nuova saga? Ipotesi dall'immagine teaser

CD Projekt RED ha confermato ufficialmente che la nuova saga di The Witcher è in sviluppo e sarà realizzata in Unreal Engine 5. Per il momento non ci sono altri dettagli: ignota la finestra di lancio così come le piattaforme su cui il prossimo titolo sarà disponibile.

Il team polacco non ha inoltre fornito nessun tipo d'informazione concreta sulla narrativa della nuova saga, sebbene la prima immagine ufficiale del prossimo gioco diffusa dalla compagnia permette già di avanzare qualche ipotesi. L'artwork promozionale dell'annuncio mostra infatti un Medaglione a forma di Gatto parzialmente immerso nella neve, che confermerebbe l'arrivo di un nuovo protagonista per il prossimo titolo della serie. Del resto, The Witcher 3 Wild Hunt è da considerarsi una conclusione delle avventure di Geralt di Rivia, dato che la sua storia è sempre stata intesa da CD Projekt come una trilogia.

Ma questo protagonista potrebbe essere un personaggio inedito, oppure una vecchia conoscenza ben nota ai fan? Negli scorsi anni si è parlato di un The Witcher 4 con protagonista Ciri, un'ipotesi tornata in auge quest'oggi alla vista del Medaglione del Gatto dell'artwork: nella serie di romanzi la ragazza entra in possesso di quest'oggetto strappandolo a Leo Bonhart, mentre in The Witcher 3 Ciri lo sfoggia a tutti gli effetti attaccato alla sua cintura, sebbene il suo design sia leggermente diverso rispetto a quello raffigurato nell'immagine promozionale.

Non essendoci per adesso nessun tipo di dettaglio sulla trama del gioco, per ora si rimane nell'ambito delle semplici speculazioni. Tuttavia non è da escludere del tutto la possibilità che CD Projekt RED possa davvero aver scelto Ciri come protagonista del prossimo gioco della serie.



Cosa vi aspettate dalla nuova saga di The Witcher?