The Witcher: Ciri diventa una samurai in questo cosplay versione giapponese

Andrzej Sapkowski è uno scrittore ormai molto noto, che è riuscito a fondere un'avventura fantasy con alcuni elementi del folklore polacco. Nasce così The Witcher, una serie di romanzi con Geralt di Rivia protagonista che è stato poi ripreso da CD Projekt Red, uno studio videoludico sempre di matrice polacca.

E il lavoro effettuato da CD Projekt Red è stato mastodontico, suddiviso in tre giochi - almeno per ora, in attesa di The Witcher 4 e di tutti gli altri spin-off - che trasudano amore verso il mondo creato da Sapkowski. I fan hanno elogiato più volte i videogiochi finora pubblicati, che spesso sono stati GOTY durante i loro anni di uscita e ancora oggi vengono riproposti con versioni next-gen. Tutti quei personaggi, che non si sa quando e se ritorneranno, sono ricordati con le loro versioni originali ma non solo.

Ricordate Ciri in versione samurai in questa statuetta? Ebbene, la Ciri versione giapponese è piaciuta un po' a tutti, dato che ritrae il personaggio in abiti molto diversi e che di solito generano sempre fascino nel pubblico occidentale. Kimono giallo, la spada diventa una katana, tra le mani non ha la testa di un mostro di The Witcher ma di quello che assomiglia un po' di più a un oni nipponico. Ebbene, la cosplayer Hikka ha ricordato proprio quella versione del personaggio.

È nato così questo cosplay di Ciri samurai con katana e kimono, pronta a fare a fette anche i mostri di questo universo alternativo. Una foto semplice ma che fa notare molto la qualità dell'abito con ornamenti floreali e la cura messa per replicare questa Ciri, molto diversa dal solito.