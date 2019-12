The Witcher: il combattimento con la Strige a confronto con la serie Netflix

La serie TV di The Witcher prodotta da Netflix pesca a piene mani dall'immaginario scolpito dai giochi e dai romanzi dello Strigo. Vi proponiamo un video che mette a confronto la sequenza di combattimento tra Geralt e la Strige vista nel gioco di CD Project e nella serie TV.

Come i fan di The Witcher ricorderanno, è proprio con la scena di combattimento tra Geralt di Rivia e la Strige che si apre il primo capitolo dei GDR di CD Projekt Red dedicati allo Strigo. Un sequenza iconica, che naturalmente non poteva mancare di fare la sua comparsa anche nella serie TV di The Witcher prodotta da Netflix.

Una serie televisiva che, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione del serial con Henry Cavill, ha saputo accontentare le aspettative dei fan, introducendo con una certa coerenza l'universo di Andrzej Sapkowski anche nel piccolo schermo.

Se vi state domandando con quale accuratezza è stato trasposta la scena di combattimento tra Geralt e la Strige nella serie TV di The Witcher rispetto a quella ritratta nel gioco, vi basta guardare il filmato proposto in apertura. Cosa ne pensate del lavoro svolto dagli sceneggiatori? Fatecelo sapere nei commenti, segnalandoci eventualmente altre scene che vi piacerebbe vedere a confronto tra il gioco e l serie TV.