The Witcher: 'Con la Nuova Saga non abbiamo annunciato The Witcher 4', rimarca CD Projekt

Il direttore delle comunicazioni di CD Projekt RED, Radek Grabowski, interviene sui social per ribadire un aspetto ormai noto a molti ma che era giusto chiarire una volta per tutte: l'annuncio della Nuova Saga di The Witcher su Unreal Engine 5 non è da intendersi come il reveal di The Witcher 4.

A stretto giro di posta dalla presentazione della partnership pluriennale di CD Projekt ed Epic Games per lo sviluppo della Nuova Saga di The Witcher, l'esponente di CD Projekt ha fornito delle precisazioni sui social e, rivolgendosi ai suoi follower, ha specificato che "ci sono cose che NON abbiamo annunciato oggi, ossia lo sviluppo di un gioco chiamato The Witcher 4 e la creazione di un gioco esclusivo per un negozio (un riferimento indiretto a Epic Games Store e Steam, ndr)".

Grabowski ha inoltre spiegato che "al momento, non stiamo discutendo di alcun dettaglio sulla storia, sui personaggi, sulle meccaniche o sui singoli aspetti della trama", tutti temi che la software house polacca tratterà e approfondirà in un secondo momento per chiarire, ad esempio, se assisteremo o meno al ritorno di Geralt di Rivia e degli altri personaggi della trilogia videoludica dello Strigo.

Nell'impaziente attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di CD Projekt RED, vi invitiamo a leggere questo nostro articolo che riassume tutto quello che sappiamo sulla Nuova Saga di The Witcher in Unreal Engine 5.