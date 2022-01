The Witcher, cos'è la Caccia Selvaggia? Analizziamo videogiochi, libri e serie TV Netflix

La saga di The Witcher è ricca di tematiche, storie ed entità affascinanti, ma ben poche possono competere con la Caccia Selvaggia, uno degli elementi folkloristici più noti fra le lande del Continente. Lo sa bene anche la sceneggiatrice Lauren S. Hissrich, che ha introdotto il suo mito nella seconda stagione di The Witcher su Netflix.

La nuova stagione della serie con protagonista Henry Cavill ha costruito un grande alone di suspense e mistero attorno alla Caccia Selvaggia, una forza funesta che giocherà un ruolo fondamentale nei futuri episodi. I lettori dei romanzi di Andrzej Sapkowski e i videogiocatori di The Witcher: Wild Hunt, in ogni caso, hanno già imparato a conoscerla.

Cos'è la Caccia Selvaggia? La gente comune la descrive come un gruppo di spettri armati che galoppa fra i cieli presagendo sventura, morte e guerra. I suoi membri sono dotati di armature scheletriche che, oltre a celare la loro identità, terrorizzano tutti gli sventurati che si trovano sul loro cammino. Descriverla compiutamente in una singola notizia non è tuttavia possibile, pertanto vi invitiamo a guardare il Video Speciale in apertura per unirvi a noi in un emozionante viaggio alla scoperta della Caccia Selvaggia a cavallo tra videogiochi, libri e serie TV.