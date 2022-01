The Witcher: il cosplay di Ciri adulta di Natalia è pronta per la Caccia Selvaggia

Ancora oggi The Witcher 3 è uno dei videogiochi più giocati. Sono in tantissimi, nonostante siano passati diversi anni dalla distribuzione ufficiale del videogioco di CD Projekt Red, a provare a ricominciare da zero la storia e riscoprirne tutte le meraviglie. La saga di Geralt d'altronde è ricca di un fascino mistico che fatica a sparire.

Non è un caso e la saga partita dalla mente di Sapkwoski abbia ispirato anche una serie su Netflix, cementando ancora di più questo mondo fantasy nell'immaginario collettivo e aprendolo a un pubblico molto più ampio. Ovviamente l'arrivo di Geralt nella vita reale con il volto di Henry Cavill ha ulteriormente entusiasmato gli animi di chi già seguiva The Witcher.

La streamer e cosplayer canadese Natalia Kat è una delle persone che non vedeva l'ora che esordisse la seconda stagione su Netflix. Per l'occasione ha preparato alcune foto qualche settimana fa in cui mostra un cosplay di Ciri adulta, quindi una versione certamente lontana da quella vista per ora su Netflix ma che incarna bene quella presentata da CD Projekt Red in The Witcher 3: Wild Hunt.

Una Ciri pronta ad affrontare la Caccia Selvaggia, in attesa di scoprire se sarà lei una possibile protagonista di un ipotetico The Witcher 4.