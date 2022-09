The Witcher: un cosplay di Ciri all'avventura, tra spade e natura

The Witcher 3: Wild Hunt ha chiuso la trilogia dedicata allo Strigo Geralt di Rivia e con un nuovo capitolo della serie videoludica in produzione la speranza dei fan è quella di vedere Ciri come nuova protagonista. In attesa di conferme o smentite, riecco l'erede al trono di Cintra in un magnifico cosplay.

Ciri sarà forse la protagonista di The Witcher 4, ma nel frattempo tornerà a infiammare la community nella Stagione 3 della serie Netflix di The Witcher. Cirilla Fiona Elen Riannon, meglio conosciuta come Ciri o la Leoncina di Cintra, è una delle protagoniste più amate dei fan, che vorrebbero scoprire il suo futuro.

Ancora non sappiamo se il prossimo videogioco seguirà le vicende di Ciri o meno, ma attualmente l'erede al trono di Cintra è occupata in una meravigliosa avventura. Come vediamo in questo cosplay dell'artista Anya iChios, la Witcher è già immersa in una nuova, epica impresa.

Nel cosplay di Ciri da The Witcher, il cui outfit riprende quello dell'ultimo videogioco, la giovane ragazza dai capelli color argento impugna la sua spada mentre è impegnata in un lungo cammino. La sua destinazione è ignota, ma il tragitto la porta a superare un fiume, dove si siede per rifocillarsi, e poi a farsi strada in un bosco guidata da un falco. Ad accompagnare il cosplay di @i_chios vi è un discorso su quanto sia più facile interpretare un personaggio tratto da un'opera fantasy, rispetto a quello di un'opera sci-fi.