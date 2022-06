The Witcher: un cosplay di Ciri molto da Cyberpunk

The Witcher è uno dei brand più di successo degli ultimi anni. I romanzi dello scrittore Andrzej Sapkwoski sono diventati i diffusori di un universo fantasy che è stato ripreso da CD Projekt Red, una software house polacca che ha tratto tre videogiochi diventati tra i più venduti del panorama videoludico negli ultimi 10 anni.

Ciò ha spinto Netflix a programmare un universo televisivo fondato sia sui romanzi che sui videogiochi, ampliandone anche la lore grazie a film come The Witcher: Nightmare of the Wolf e altri progetti in arrivo. In questi anni però CD Projekt Red ha abbandonato la serie che l'ha resa una software house famosa, concentrandosi sul progetto Cyberpunk 2077. Un progetto che, in realtà, nonostante tutto l'impegno diffuso nel corso degli ultimi anni, ha avuto i suoi alti e bassi. Mentre si parla delle future espansioni di Cyberpunk 2077, in contemporanea la software house polacca ha annunciato il ritorno di The Witcher con il quarto capitolo della saga.

Come festeggiare questi annunci? La cosplayer Ketrin ha deciso di fare un cosplay di Ciri da The Witcher ma in versione Cyberpunk. L'allieva di Geralt sveste i panni da guerriera del mondo fantasy e diventa una spadaccina in salsa futuristica in queste foto uniche.