The Witcher, un cosplay di Ciri in due versioni: da bagno e da combattimento

Con la recente uscita dell'espansione Phantom Liberty per Cyberpunk 2077, CD Projekt RED può finalmente abbandonare il futuro distopico di Night City per tornare a concentrarsi sulla sua saga fantasy medioevale. Lo saga dello Strigo Geralt è giunta a conclusione, ma il futuro di The Witcher è già scritto.

Il team polacco è al lavoro su The Witcher: Polaris, il prossimo capitolo della serie che comincerà una nuova saga. Per il quarto episodio di The Witcher sembra tuttavia ancora molto presto, per cui alla community di appassionati tocca consolarsi ancora con l'ultimo titolo uscito, di recente aggiornato anche per le console next-gen.

Il mondo creato dall'autore Andrzej Sapkowski per The Witcher ospita l'avventura di Geralt lo Strigo, protagonista carismatico e intraprendente accompagno nei suoi viaggi da compagni iconici come le maghe Yennefer e Triss, e il bardo Ranuncolo. Tra i preferiti dal pubblico di giocatori troviamo anche Cirilla Fiona Elen Riannon, più semplicemente conosciuta come Ciri.

Ciri era la principessa ed erede al trono di Cintra, ma questo suo futuro venne distrutto dall'assalto dell'impero nilfgaardiano. Rimasta orfana e sola al mondo, unica sopravvissuta di quella guerra, fece affidamento su Geralt. L'odio e la vendetta avrebbero potuto accecare la Leoncina di Cintra, ma la guida dello strigo le ha impedito di commettere un errore simile a quello compiuto dall'Impero Nilfgaard.

Nel cosplay di Ciri da The Witcher 3 condiviso dalla cosplayer Hologana la vediamo in due versioni. Nel primo scatto Ciri si gode un bagno rigenerante in un lago, mentre nel secondo si prepara al combattimento con la spada già pronta per essere sfoderata.