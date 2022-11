The Witcher: questo cosplay di Ciri estrae la lama per il 15° anniversario della serie

Si chiude un cerchio con The Witcher 3. L'avventura di Geralt di Rivia lascerà il posto alla saga Polaris, completamente da scrivere, e che comporrà uno dei tasselli del nuovo corso di CD Projekt Red. Archiviato momentaneamente Cyberpunk 2077, lo studio polacco torna a lavorare sul brand che lo ha reso famoso in tutto il mondo.

La trilogia è in buone mani, dato che The Witcher 4 è stato affidato a un veterano. Però ovviamente prima di dare voti alle intenzioni e ai video sarà necessario giocarlo. Ma con chi? Il protagonista Geralt di Rivia non c'è più e quindi non si sa chi verrà impersonato dal videogiocatore. Di certo questo cosplay di Ciri con la spada sguainata vorrebbe dire la sua per la prossima saga.

La cosplayer Angelina Chernyak, in arte Lil G, ha voluto esprimere la sua vicinanza alla serie festeggiandone i quindici anni proprio con questo travestimento. In attesa di sapere se sarà lei o no la protagonista, Ciri è vestita come al solito, con i capelli bianchi legati, una camicia bianca e vesti di pelle con cintura e cinghie, mentre la spada è ancora per metà nel fodero, ma è comunque pronta a sviscerare nuovi mostri selvaggi.

Vi è piaciuta l'interpretazione della cosplayer?