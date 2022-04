The Witcher: un cosplay di Ciri fantastico, pronta per diventare protagonista

La Legge della Sorpresa è molto importante per il mondo di The Witcher. Questa usanza fondamentalmente è adoperata da tempi ignoti ma che ha avuto un grande effetto sulle vite dei protagonisti. Di solito si tratta di donare un qualcosa di grande valore al proprio salvatore, e la scelta spesso ricade sui propri figli.

Lo sa bene Ciri, che finisce nelle cure di Geralt di Rivia, lo strigo protagonista di The Witcher. Al suo fianco crescerà e diventerà una delle protagoniste di The Witcher 3: Wild Hunt, l'ultimo gioco che CD Projekt Red ha pubblicato prima di dedicarsi a Cyberpunk 2077. Sappiamo però anche che tornerà The Witcher con il quarto videogioco della saga, stavolta realizzato completamente in Unreal Engine 5.

La Legge della Sorpresa opera anche nel mondo reale, anche se in un modo un po' diverso. La cosplayer Christina Volkova sulla sua pagina Instagram e su altri social infatti sorprende il suo pubblico e realizza un cosplay di Ciri pressoché perfetto, con la ragazza ormai diventata donna e strigo come il suo maestro, candida come la neve in cui si è immersa e pronta a cacciare mostri.

E con le teorie della scuola della lince, è probabile che proprio Ciri diventi la protagonista di The Witcher 4.