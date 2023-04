The Witcher: un cosplay di Ciri nella foresta a caccia di mostri

The Witcher è una serie di libri scritta da Andrzej Sapkwoski che ha poi generato videogiochi e serie TV che segue le avventure di Geralt di Rivia, uno strigo, un cacciatore di mostri professionista che gira il mondo in cerca di lavoro.

Come si capisce immediatamente dalla descrizione, The Witcher è una saga fantasy con questo Geralt protagonista che si rivela essere un personaggio complesso, dotato di poteri sovrannaturali e di un forte senso della giustizia, che lo porta a combattere non solo i mostri ma anche le ingiustizie del mondo in cui vive. Talvolta, si prende sulle spalle anche i destini altrui.

Uno dei personaggi più importanti della serie è Ciri, una giovane principessa dotata di abilità magiche che diventa la protetta di Geralt. La storia di Ciri è piena di avventure e pericoli, dalla fuga dal suo regno d'origine alla ricerca della sua vera famiglia, passando per l'addestramento come guerriera e la lotta contro i nemici del suo popolo.

The Witcher 4: Polaris, il prossimo capitolo della serie, potrebbe vedere un nuovo ruolo per Ciri. In base alle anticipazioni dei creatori, il gioco potrebbe ambientarsi in un futuro prossimo, dove Ciri avrebbe un ruolo ancora più importante nella storia, diventando lo strigo che sostituirà Geralt, diventando così la nuova protagonista. Però ci vorrà tempo per The Witcher: Polaris, e quindi per la vita da protagonista della donna dai capelli bianchi. Per molti fan della serie, Ciri è diventata un personaggio molto amato, e non è difficile trovare cosplay di Ciri in giro per il mondo.

Molte cosplayer si cimentano nella realizzazione del costume di Ciri, cercando di riprodurre fedelmente i dettagli del personaggio. Il cosplay di Ciri di Angelina Chernyak realizza però qualcosa di più, gettando il personaggio di The Witcher all'interno di una foresta, forse a caccia di nuovi mostri. Intanto però emergono incongruenze sul nome della Polaris Saga.