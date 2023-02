The Witcher: un cosplay di Ciri, la guerriera immersa nella neve candida

Ormai il mondo di The Witcher non è più legato alla sola esistenza videoludica o a quella letteraria. Con Netflix che ha portato sui suoi schermi la saga con Henry Cavill protagonista, tutti hanno imparato a conoscere lui e tutti gli altri personaggi della serie, che sono davvero tanti.

Considerata la grandezza di questo mondo fantasy, ci sono parecchi personaggi da tenere in considerazione. Cirilla Fiona Elen Riannon, nota come Ciri, è un personaggio centrale nella serie di libri di The Witcher e nella serie televisiva omonima di Netflix, ma soprattutto nei videogiochi programmati da CD Projekt Red. Ciri è una principessa di sangue e una "portatrice di sangue", ovvero una persona dotata di poteri magici unici.

La personalità di Ciri è descritta come audace, coraggiosa e indipendente, e non a caso viene soprannominata spesso "la leoncina di Cintra". Nonostante la sua giovane età, dimostra una forte volontà e un'intelligenza acuta, che le permettono di affrontare le sfide che incontra durante la sua fuga. Tuttavia, Ciri è anche vulnerabile e spesso tormentata dalla perdita della sua famiglia e del suo regno. Con The Witcher 3 diventa sempre più centrale, affiancando Geralt di Rivia nelle sue missioni.

Con l'avvento della saga Polaris, ci sarà forse un avvicendamento con Ciri protagonista. Ksana Stankevich ha deciso proprio di portarla sotto i riflettori. Questo scatto con un cosplay di Ciri nella neve sta già cercando mostri da uccidere per le sue nuove missioni. Chissà se riuscirà a reggere le aspettative, affrontando questo cosplay di Geralt di Rivia protagonista.