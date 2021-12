The Witcher: il cosplay di Ciri di Jessica Nigri vi porterà a caccia

Le lunghe avventure di Geralt di Rivia lo hanno portato in svariati luoghi. Il Continente è vasto e ricco di persone, ognuna con le proprie ambizioni, il proprio carattere e il proprio fato. Geralt ha incontrato tanti di loro, alcuni dei quali sono diventati degli inseparabili compagni di viaggio nel mondo di The Witcher.

Geralt e Ciri sono stati legati tra loro prima della nascita di quest'ultima a causa della Legge della Sorpresa. La principessa di Cintra svolgerà un ruolo fondamentale nella saga di The Witcher, mostrandosi prima da bambina e poi da adulta, seguendo le orme dello strigo. Questo tra l'altro era proprio il suo destino, dato che il patto che legava Geralt ai genitori di Ciri vedeva questi ultimi cedere allo strigo il primogenito per renderlo un uccisore di mostri.

Il successo del personaggio non deriva dai racconti di Andrzej Sapkwoski, dove si vede varie volte, ma dal videogioco The Witcher 3: Wild Hunt dove appare già come adulta, una donna dai capelli bianchi con alcune cicatrici vistose sul volto e un fisico pronto per la battaglia. La cosplayer americana Jessica Nigri ha proposto questa versione di Ciri in questo cosplay dove replica armamentario, vestiti e trucco.

Anche Mira Ladovira ha interpretato il personaggio ma in un cosplay di Ciri più invernale.