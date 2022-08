The Witcher: un cosplay di Ciri pronta per il quarto videogioco

Si è chiusa la fase dedicata a Geralt di Rivia. Lo strigo, che inizialmente aveva trovato spazio nei romanzi di Andrzej Sapkowski, è stato uno dei protagonisti indiscussi dello scorso decennio videoludico. CD Projekt Red, lo studio polacco nato proprio negli anni 2000 con l'obiettivo di adattare i romanzi di The Witcher, ha chiuso il suo ciclo.

Con The Witcher 3 il vecchio protagonista è stato salutato dopo 8 anni di onorato servizio - anche se, a onor del vero, tutt'oggi i videogiochi con Geralt rimangono ancora tra i più giocati - e nel prossimo futuro arriverà un altro personaggio a tenere le redini della saga. The Witcher 4 potrebbe avere Ciri come nuova protagonista, d'altronde ha già fatto sentire la sua presenza nella terza iterazione.

Sicuramente sarà una Ciri un po' diversa, più matura, rispetto a quella che abbiamo visto all'opera in precedenza. Ci sarà molto da aspettare, ma intanto si può lenire l'attesa con il lavoro di Ksana Stankovich, cosplayer e modella che ha pensato di realizzare questo cosplay di Ciri in attesa di The Witcher 4.

E per rivedere Geralt le chance non mancano, dato che è possibile guardare la serie The Witcher disponibile su Netflix arrivata alla terza stagione.