The Witcher: un cosplay di Ciri con il suo pugnale si ritaglia il ruolo da protagonista

Ci sono tanti universi fantasy al giorno d'oggi, con alcuni che sopravvivono da decenni e vengono spesso riproposti. Tra le novità degli ultimi anni c'è però una fantasia europea, nata da un folklore che non viene spesso messo al centro di queste narrazioni, ovvero quello polacco, salito alla ribalta grazie a The Witcher, di Andrzej Sapkwoski.

Ciri è uno dei personaggi più iconici del mondo di The Witcher, sia nella serie di libri di Andrzej Sapkowski che nei videogiochi. Nata come principessa di Cintra, Ciri è costretta a fuggire dopo l'invasione dei Nilfgaardiani e diventa la discepola di Geralt di Rivia, imparando le arti della spada e diventando un'abile guerriera, crescendo pian piano in questo mondo di strighi e mostri.

Il successo del personaggio è stato tale che sono state molte le cosplayer che hanno deciso di interpretarla, postando i risultati su vari social, come Instagram. Uno dei cosplay più belli di Ciri dei tempi recenti è stato realizzato dalla cosplayer roga_na_noge, come si può vedere nella foto in basso. La sua interpretazione di Ciri è incredibilmente fedele al personaggio, con il suo abbigliamento in tessuto bianco e pelle, stivali dello stesso materiale e il suo pugnale sfoderato.

Il cosplay di roga_na_noge mostra la cura nei dettagli che la cosplayer ha dedicato all'interpretazione del personaggio. L'abbigliamento in pelle è stato realizzato con grande precisione, con il pugnale attaccato alla cintura e i dettagli del disegno ricreati con estrema attenzione, riproducendo ottimamente il personaggio realizzato da CD Projekt Red.

Ora non resta che attendere The Witcher 4, in cui Ciri potrebbe diventare protagonista definitivamente.