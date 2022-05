The Witcher: un cosplay di Ciri per ricordare la possibile futura protagonista

Si è chiusa l'avventura di Geralt di Rivia, lo strigo che è stato sì protagonista dei romanzi dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, ma è stato soprattutto il protagonista della fortunata saga videoludica The Witcher realizzata dallo studio polacco CD Projekt Red. La chiusura di quest'era porterà però a nuovi inizi.

Dopo la pubblicazione di The Witcher 3 circa un decennio fa, CD Projekt Red si è dedicata al progetto Cyberpunk 2077, purtroppo costellato di problemi. Negli ultimi mesi però lo studio di origine polacca ha annunciato di starsi dedicando allo sviluppo di The Witcher 4, un nuovo capitolo della saga che stravolgerà il ruolo da protagonista. Infatti, quel ruolo sembra che andrà a Ciri, la giovane che è stata cresciuta da Yennefer e Geralt e che ormai è un'adulta fatta e finita, in grado di andare a caccia di mostri per conto suo.

E lo dimostra in questo cosplay di Ciri realizzato da Christina Volkova che si fa trovare in un villaggio deserto e fangoso, circondato da palizzate di legno e con qualche casupola tirata su con lo stesso materiale. Una ricerca affannosa verso qualcosa realizzata con impegno e tanti dettagli, dimostrando la passione verso il personaggio. E sempre da The Witcher godetevi questo cosplay di Yennefer e Ciri insieme.