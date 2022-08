The Witcher: un cosplay doppio con Geralt e Ciri insieme a caccia

Archiviata la fase Cyberpunk 2077, CD Projekt Red è tornato a dedicarsi a quel franchise che lo ha reso famosissimo in tutto il mondo. Lo studio polacco si sta infatti occupando di The Witcher 4, il sequel che cambierà completamente la saga, portando probabilmente in dote un nuovo - o una nuova - protagonista.

Ci vorrà ancora del tempo prima di vedere nuovamente il Continente sullo schermo, da giocare col pad alla mano: al momento, CD Projekt Red sta costruendo The Witcher in Unreal Engine 5. Chi non l'avesse fatto, o chi invece volesse ripercorrere la storia di Geralt lo strigo, può ripescare i vecchi giochi della saga. Ad esempio c'è The Witcher 3: Wild Hunt che è uno dei giochi più acclamati delle scorse generazioni, un GOTY senza tempo e che mette non soltanto lo strigo in risalto, ma anche la sua allieva Ciri, potenziale nuova protagonista della serie.

Ed eccoli insieme in questo cosplay a tema The Witcher pubblicato su Twitter da eosAndy, fotografo che ha immortalato Ilona Bugaeva e Maul con i panni dei due personaggi fantasy. Un doppio cosplay di Geralt e Ciri che rendono nostalgici, riportando alle atmosfere degli scorsi giochi grazie a una realizzazione davvero unica e che fa sembrare davvero di essere nel mondo fantasy preparato da Andrzej Sapkowski.