The Witcher: un cosplay femminile di Geralt di Rivia sguaina la spada

La saga di Geralt di Rivia è giunta alla conclusione. CD Projekt RED è attualmente al lavoro su The Witcher Sirius, uno spin-off che dovrebbe discostarsi dai precedenti giochi della serie videoludica ispirata ai romanzi di Andrzej Sapkowski.

A giugno The Witcher tornerà su Netflix con la terza stagione, ultima con Henry Cavill nei panni di Geralt. In attesa di vivere le atmosfere della serie televisiva, a riportarci al fianco dello Strigo è una magistrale interpretazione della cosplayer Laure.

Mentre The Witcher 3 continua ad aggiornarsi, migliorando l'esperienza next-gen del capitolo conclusivo della trilogia, in questo cosplay femminile di Geralt da The Witcher lo Strigo è già pronto a una nuova battaglia. In questa fantastica interpretazione in cui si respirano le atmosfere di The Witcher, Geralt ha sguainato la spada e si accinge ad affrontare il suo prossimo avversario in un campo di spighe.

Sebbene CD Projekt RED sia ormai proiettata verso il futuro di The Witcher, che come detto risiederà nello spin-off Sirius e nella nuova saga avviata da Polaris, gli appassionati avranno comunque modo di restare con Geralt. Lo studio polacco ha infatti annunciato The Witcher Remake, una versione aggiornata e migliorata del capitolo con cui la storia epica di Geralt di Rivia ha avuto inizio.