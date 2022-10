The Witcher: un cosplay fiammante di Triss Merigold creato da Angelina Chernyak

Con The Witcher 3: Wild Hunt si è chiuso un ciclo, quello dello strigo Geralt di Rivia che abbandonerà definitivamente la saga videoludica impiantata da CD Projekt Red. Dopo la parentesi Cyberpunk, lo studio polacco ha deciso però di tornare a produrre The Witcher col quarto capitolo della saga, con nuovi personaggi e protagonisti.

Un nuovo capitolo che sarà realizzato in Unreal Engine, diversamente dai titoli precedenti. E proprio a questo proposito è stato annunciato anche il remake di The Witcher, il primo videogioco che verrà realizzato col nuovo motore grafico. Quindi, se da una parte si saluta Geralt, dall'altra lo si riabbraccerà a tempo debito, insieme ad altri personaggi storici. Non mancherà, oltre allo strigo, anche Triss Merigold, la maga di fuoco originaria di Maribor che ha un'aura quasi mistica sia nel mondo di gioco che tra il pubblico.

E non a caso su di lei ci sono diversi cosplay. In ogni sua veste, Triss Merigold ha preso più volte vita grazie alla passione di alcune fan e cosplayer. Tra queste figura Angelina Chernyak che di recente ha realizzato questo cosplay di Triss Merigold con una fiamma accesa, mentre il solito vestito verde e marrone brilla in una penombra gialla, che ricrea un'atmosfera alla The Witcher.