The Witcher: un cosplay di Ida Emean aep Sivney con il suo magico fascino elfico

Andrzej Sapkowski ha tratteggiato un mondo magico, con tanti richiami al genere fantasy e quindi con mostri e arti mistiche. Anche il The Witcher di CD Projekt Red ha seguito queste indicazioni, mostrando su schermo mostri e magie di ogni tipo. Ovviamente, chi sa usare bene gli incantamenti sono coloro che frequentano la Loggia delle Maghe.

Due delle maghe più famose di The Witcher sono Triss Merigold e Yennefer. Queste due per lungo tempo si sono giocate il cuore del protagonista strigo Geralt di Rivia, con il giocatore che può scegliere quale risultato dare alla sua storia. Ovviamente però non ci sono solo loro: mentre in tante propongono cosplay di Triss Merigold e cosplay di Yennefer, c'è una persona che ha deciso di mostrare un personaggio di The Witcher completamente diverso.

Grazie alla cosplayer Natalia, alias Narga Lifestream, possiamo dare un'occhiata a questo cosplay dell'elfa Ida Emean aep Sivney. Un nome certamente fuori dai soliti radar, ma la cosplayer è riuscita a portare nella realtà il fascino silvano di questa creatura dalle orecchie a punta. Il membro della Loggia delle Maghe veste con un semplice abito giallo e lungo, tenuto da una cintura verde e qualche fiocco sulle maniche. Vi è piaciuto vedere un altro personaggio di The Witcher?