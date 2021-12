The Witcher: un cosplay dell'intrepida Triss Merigold capace di infiammare l'animo

In un mondo fantasy come quello descritto da Andrzej Sapkwoski nei suoi libri, non può mancare la magia. Quest'entità contemporaneamente ben conosciuta, essendo ormai l'elemento fondante di questo genere di racconti, ma anche ignota può essere gestita dai maghi. Anche in The Witcher c'è chi riesce a sfruttare questo potere mistico in vari modi.

Non sono in molti a poterlo usare, e chi nasce con questa dote deve comunque imparare a gestirla, pena un destino gramo. In The Witcher, Geralt di Rivia incontra diversi maghi e maghe, alcuni dei quali incroceranno più volte il suo cammino e stringeranno un rapporto duraturo. Triss Merigold è una delle poche maghe che si conosce di questo universo selvaggio e magico.

Triss Merigold è una delle presenze fisse di The Witcher, presente in tutti e tre i videogiochi prodotti da CD Projekt Red: il suo rapporto con Geralt è molto saldo e intimo e per questo è una figura fondamentale della sua vita. Nota anche col soprannome Merigold l'intrepida, vediamo la sua propensione per la magia nelle foto caricate da Kristy Che. Il cosplay di Triss Merigold mette in risalto le sue doti con la magia di fuoco, con il personaggio del mondo di The Witcher pronta a scatenare le sue fiamme.

Nei prossimi mesi è previsto The Witcher 3 in versione next gen, che ci farà vedere Triss e le sue fiamme sotto un'altra luce.