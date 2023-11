The Witcher: un cosplay magico di Yennefer alle prese con l'alchimia

Mentre i fan attendono con ansia l'arrivo di novità in merito a The Witcher Polaris, il progetto in via di sviluppo in casa CD Projekt RED che inaugurerà l'avvio di una nuova saga, la community di cosplayer continua a rendere omaggio allo Strigo Geralt e alle donne che hanno accompagnato la sua avventura.

Polaris, o per meglio dire The Witcher 4, non è l'unica novità che il franchise offrirà nel corso dei prossimi anni. La software house polacca ha in sviluppo anche lo spin-off The Witcher Sirius, che in base agli ultimi leak dovrebbe essere un open world. Nel frattempo che i lavori procedono, The Witcher 3 si prepara ad accogliere il mod editor.

La versione next-gen di The Witcher 3 non smetterà di stupire l'utenza e lo farà permettendo ai giocatori di avere libero accesso a migliaia di mod che andranno ad ampliare l'esperienza di gioco. Questo importante strumento arriverà sotto forma di aggiornamento gratuito nel 2024, per cui prima di poter tornare al fianco di Geralt dovremmo aspettare ancora qualche mese.

Chi invece è già tra noi è Yennefer, protagonista di una meravigliosa interpretazione condivisa sui social dalla cosplayer Anastasya Zelenova. In questo cosplay di Yennefer da The Witcher la maga di Vengerberg è impegnata con la stregoneria alchemica, mentre un libro di formule tra le sue mani prende fuoco come il contenuto di una pentola.