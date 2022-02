The Witcher: un cosplay di Margarita Laux-Antille che scardina il trio del videogioco

Geralt di Rivia viaggia in lungo e in largo nel mondo di The Witcher. Che sia esso nel libro, nei videogiochi di CD Projekt Red o nella nuova serie targata Netflix, lo strigo conosce persone di ogni dove. Tra le figure femminili che però vengono sempre ricordate c'è il trio composto da Yennefer, Triss Merigold e Ciri.

Queste tre da sole dominano il panorama dei personaggi di The Witcher e le loro rappresentazioni tramite fan art e cosplay. La possibilità di vedere in rete una versione in real life di Yennefer, Triss Merigold o Ciri è altissima e soltanto in rari casi questa regola viene evasa. Tempo fa ci provò Mira Ladovira, cosplayer grande amante di The Witcher e dei suoi personaggi che interpretò Kira in un cosplay. Stavolta invece è Freya Veles a mettere in risalto un altro personaggio femminile spesso dimenticato e messo in disparte.

Sia nei libri che negli ultimi due videogiochi appare - o viene menzionata - Margarita Laux-Antille, maga rettrice della scuola di Aretuza e nipote della più famosa Ilona. La maga ora disponibile nelle foto di Freya Veles si presenta con un abito verde e un libro, intenta a lanciare incantesimi di ogni tipo. Questo cosplay di Margarita Laux-Antille interrompe certamente la monotonia delle classiche protagoniste di The Witcher con grazia e coerenza.