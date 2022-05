The Witcher: un cosplay di Sabrina Glevissig creato dalla bravissima Irina Meier

Ci sono tante cosplayer che si concentrano sul mondo di The Witcher, uno dei più amati dai videogiocatori degli ultimi anni. CD Projekt Red è riuscita a fare centro portando questo universo fantasy creato su carta dallo scrittore Andrzej Sapkowski sugli schermi di tutti. Eppure sono pochi i personaggi che vengono ricordati.

Nonostante il Continente sia ampio e abbia molti personaggi, viene ricordato il protagonista strigo Geralt di Rivia, la figlioccia Ciri da salvare dalla Caccia Selvaggia, le possibili amanti Yennefer di Vengerberg e Triss Merigold e poi poche altre persone. Le cosplayer quindi tendono a concentrarsi su queste ultime donne, le più rappresentate di The Witcher.

C'è però Irina Meier che ha deciso di cambiare, portando sul suo account Instagram la foto di un'altra donna di The Witcher che in molti dimenticano. Sabrina Glevissig è una maga preparata e di livello che molto spesso è stata colta in momenti di rivalità con Yennefer. È inoltre una delle fondatrici della Loggia delle Maghe, cosa che le ha garantito comunque un importante status.

Irina Meier ha proposto quindi questo cosplay di Sabrina Glevissig da The Witcher in un abito che risalta il suo fisico. E se volete vederne altri, non perdetevi la collezione di cosplay di The Witcher creata da Mira Ladovira.