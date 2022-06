The Witcher: un cosplay di Saskia, la Vergine di Aedirn nel segno di Lada Lyumos

Il mondo di The Witcher è vasto, stratificato su tanti romanzi e videogiochi, e ora anche sulla serie TV targata Netflix. Ci sono personaggi che compaiono sempre, che sono al centro delle trame e delle quest, altri che talvolta vengono dimenticati perché meno appariscenti dei protagonisti e delle protagoniste della serie.

Sicuramente il filone femminile composto da Triss, Yennefer e Ciri catalizza tutte le attenzioni del pubblico di The Witcher, ormai orientato a vedere cosplay di queste tre donne in ogni salsa. Ci sono però anche altre figure al femminile che meritano uno sguardo. Lada Lyumos ha proposto ai suoi fan un cosplay di Saskia in battaglia, avvolta da una nube gialla.

Ma chi è di preciso Saskia? Saesenthessis, questo il suo nome per intero, è un drago figlia di Villentretenmerth e Myrgtabrakke, ma che ha anche la capacità di trasformarsi in umana. È conosciuta con tanti altri soprannomi, come Saskia l'Ammazzadraghi e la Vergine di Aedirn. Vi piace l'interpretazione di Lada Lyumos di questo personaggio spesso dimenticato di The Witcher?

Per quanto riguarda le altre donne della saga, Ciri è stata interpretata in chiave Cyberpunk in questo cosplay, mentre i videogiochi torneranno con The Witcher 4 che è in produzione.