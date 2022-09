The Witcher: un cosplay di Triss mentre si destreggia con la sua magia

Con The Witcher 4 CD Projekt RED darà il via a una nuova saga in cui molto probabilmente non vedremo più Geralt di Rivia, Yennefer e Triss. Prima di salutare questo grandioso gruppo di protagonisti della prima trilogia del videogioco, ecco un cosplay dedicato alla maga di Maribor.

A brevissimo The Witcher 3 verrà aggiornato alla next-gen e con l'uscita su PlayStation 5 e Xbox Series X/S alle porte, si rifanno vivi i cosplay dedicati al mitico universo fantasy nato nei libri del'autore polacco Andrzei Sapkowski.