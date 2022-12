The Witcher: un cosplay di Triss immersa nella magia della natura

Il debutto di The Witcher Remake è ancora molto lontano. I vertici di CD Projekt RED hanno infatti confermato che il progetto che riporterà i giocatori a rivivere l'avventura di Geralt di Rivia non arriverà prima dell'uscita del quarto capitolo ufficiale della saga. Alcuni appassionati sono tuttavia già pronti a intraprenderne il viaggio.

The Witcher Remake esordirà probabilmente non prima del 2025. Fortunatamente potremo incontrare Geralt nell'update next-gen di The Witcher 3 che ha impressionato Digital Foundry. In ogni caso, i protagonisti dell'opera sono già in azione attraverso il mondo dei cosplay.

In questo cosplay di Triss Merigold di The Witcher vediamo la leggendaria e temeraria maga dalla folta chioma rossa avventurarsi per le colline della sua Maribor in cerca dell'amato Strigo e di una nuova, epica battaglia.

A realizzare questa splendida interpretazione è la cosplayer Alexandra "Reilin" Reil. L'artista ha deciso di replicare la Triss apparsa in The Witcher 2: Assassins of Kings, che si distingue per il corpetto a righe bianche e azzurre.

Triss è una delle protagoniste di maggior rilievo della trilogia di The Witcher ed è una delle prime persone che Geralt incontra dopo essere stata trovata incosciente nei boschi. Abile guaritrice, è una delle maghe più potenti e rispettate del mondo.