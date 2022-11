The Witcher: un cosplay di Triss infiamma l'attesa per il remake

Nel corso di queste ultime settimane il franchise di The Witcher ha conquistato i riflettori rendendosi protagonista di numerosi annunci. Con l'interesse della community alle stelle, facciamo ritorno nel mondo fantastico creato dall'autore Andrzej Sapkowski e portato al successo da CD Projekt RED.

Con l'annuncio di Polaris The Witcher è proiettato verso una nuova trilogia. Prima di andare avanti con la storia, tuttavia, è stato rivelato che il primo, storico The Witcher riceverà un remake. È dunque ora di riscoprire come la leggenda di Geralt di Rivia ha avuto inizio.

Tra i grandi protagonisti di The Witcher, uscito esclusivamente su PC nel 2007, oltre Geralt e Yennefer, troviamo Triss Merigold da Maribor, di cui i giocatori fanno la conoscenza subito dopo la battaglia contro Salamandra a Kaer Morhen.

In questo cosplay di Triss da The Witcher vediamo la maga, con cui è possibile avviare una relazione amorosa, mentre si diletta con una delle sue stregonerie del fuoco. Indosso porta il suo classico body di pelle marrone a cui abbina una giacchetta azzurra e bianca. Al fianco una cinta tiene al sicuro le sue pozioni magiche. Questa straordinaria interpretazione di Triss, che mostra un innocente sorriso adolescenziale, è stata condivisa sulla piattaforma di Reddit dalla cosplayer Jenn Rowley.