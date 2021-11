The Witcher: un cosplay di Triss Merigold in grado di stregare

Pur essendoci diversi personaggi femminili nella saga di The Witcher, l'avventura si concentra su pochi di essi. Al fianco di Geralt di Rivia, lo strigo di cui viviamo tantissime avventure, ci sono tre donne in particolare. Una di queste è Triss Merigold di Maribor, strega fiammeggiante che può ammaliare il cuore di Geralt e non solo.

La storia di Triss Merigold va dal primo The Witcher fino all'ultimo, con la sua quota di apparizioni anche nel live action di Netflix. Il personaggio non si limita ad apparire su schermo dato che, ormai, tra fiere di tutto il mondo e set fotografici, sono innumerevoli i cosplay di Triss Merigold creati dalle fan e dalle modelle.

A questo già lungo elenco si aggiunge Rhenawedd, in arte Insane Sis, che mostra nella sua foto una Triss Merigold con il lungo abito verde intarsiato e dorato, molto rivelatore e che esalta la bellezza della maga di Maribor. Spiccano i capelli rossi ben ornati e la tiara sulla fronte, ma anche la cintura d'oro con una pietra nel mezzo. Insomma, un cosplay a tema The Witcher dove è stata data molta attenzione ai dettagli.

