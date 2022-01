The Witcher: un cosplay di Triss Merigold incanta con la sua eleganza italiana

Il continente di The Witcher è vasto e sono tante le missioni affrontabili dai videogiocatori nel corso dei vari giochi della saga sviluppati da CD Projekt Red. Ciò vuol dire che lo strigo Geralt di Rivia incontra anche tanti personaggi diversi e variegati. Tuttavia saranno in pochi ad essere ricordati dai videogiocatori.

Oltre il personaggio principale che sarà impersonato nei tre videogiochi della saga e DLC annessi, un'altra figura di rilievo della serie è Triss Merigold. La donna proveniente da Maribor è una delle figure più importanti della serie: maga di grande talento, interesse amoroso per il protagonista, abilità uniche e tanto altro ancora. Nel corso della serie cambierà leggermente, in particolare nel settore vestiario, ma la Triss Merigold di The Witcher 3 è senza dubbio la più iconica e famosa, con entrambi i possibili vestiti.

La cosplayer italiana Lululottie ha approfittato degli ambienti nobiliari di Palazzo Tucci a Lucca per preparare il suo cosplay di Triss Merigold con un'eleganza che la contraddistingue, aiutata anche dallo sfondo scelto. Riuscirà a competere con i cosplay di Yennefer per conquistare il cuore di Geralt? Non perdetevi il cosplay di Ciri, la figlioccia di Geralt, realizzato dalla famosa Jessica Nigri.