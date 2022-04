The Witcher: un cosplay di Triss Merigold incantevole si prepara per le saghe future

Sono passati diversi anni da quando CD Projekt Red ha messo la parola fine - temporaneamente, così da dedicarsi a Cyberpunk 2077 - alla saga di The Witcher. È proprio a questi estratti dai racconti dello scrittore Andrzej Sapkwoski che il team di sviluppatori polacco è diventato famoso in tutto il mondo nel giro di pochi anni.

Chi ha a cuore questo mondo fantasy tutto made in Poland ha potuto rimanerci a contatto grazie ai libri originali dello scrittore, moltissimi dei quali non adattati nel medium videoludico, ma ha anche potuto riscoprirlo in altri modi grazie alla rivisitazione di The Witcher pensata da Netflix. Ultimamente però CD Projekt Red ha confermato di star dedicando parte delle proprie risorse allo sviluppo di un nuovo videogioco della saga.

Un ritorno alle origini quindi, che potrebbe portare però a tanti cambiamenti. Non si sa chi sarà il protagonista né i comprimari, ma di sicuro gli appassionati vorrebbero il ritorno di tanti personaggi come Triss Merigold. Ormai ben affermata nella saga, la maga di Maribor non sparisce dalla mente dei fan. Un cosplay di Triss Merigold realizzato da Aka Purin riporta in vita il suo fascino, in attesa di scoprire se sarà ancora parte di questo mondo digitale.